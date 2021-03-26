Франция ужесточила санитарные меры еще в трех департаментах страны

В Старом Свете пытаются обуздать третью волну пандемии коронавируса. Санитарные власти Франции, к шестнадцати департаментам, где уже действуют жесткие ограничения, добавили еще три. Это Навьер, Об и Рона. Здесь с сегодняшнего дня будут открыты только продовольственные магазины и аптеки. Люди смогут удаляться от места жительства в пределах десяти километров. Покидать вышеназванные департаменты разрешено в исключительных случаях. Карантин продлится до 22 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, глава французского минздрава Оливье Веран сообщил, что за сутки коронавирус был выявлен у 45 тысяч французов. "У нас появились еще три департамента, где складывается очень тревожная эпидемическая ситуация - Навьер. Об, Рона. Нагрузка на медицинские учреждения и врачей там растет и наблюдается очень высокая динамика распространения коронавируса", - заявил Веран.

Правительство Польши не исключило возможности введения в республике чрезвычайного положения, если эпидемическая обстановка продолжит ухудшаться. Власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер. С 27 марта на две недели в республике закрываются мебельные магазины, салоны красоты, ясли и детские сады.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: "В настоящее время Польша переживает самый тяжелый за 13 месяцев момент пандемии. Мы должны об этом сказать и открыто признать данный факт. Третья волна оказалась очень мощной. Сегодня в стране зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев инфицирования".

Прививочная кампания в ЕС, отягощенная проблемой с поставками вакцины, продолжается. Германия возобновила использование Astra Zeneca. В Кельне выставочные залы превратились в прививочные центры. Снова применять британско-шведский препарат рекомендовало Управление здравоохранения Швеции; но только людям старше 65 лет.

Несмотря на заявления ВОЗ и регулятора ЕС о безопасности и эффективности вакцины, некоторые страны по-прежнему проявляют осторожность из-за сообщений о проблемах со свертываемостью крови. Власти Дании еще на три надели приостановили вакцинацию AstraZeneca.