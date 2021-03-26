https://news.day.az/world/1328472.html Радикалы устроили огненное шествие после закрытия паба в Германии - ВИДЕО
Радикалы устроили огненное шествие после закрытия паба в Германии - ВИДЕО
Красным дымом затянуло этой ночью центр Берлина. Одетая во все черное толпа жгла файеры и петарды.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, недовольные радикалы устроили новое шествие после закрытия подпольного паба. Борьба за него продолжается уже несколько дней. Накануне полиции все же удалось после нескольких неудачных попыток закрыть заведение, которое работает незаконно уже два года.
Вернуть паб теперь требуют ультралевые местные жители, которые привыкли в нем отдыхать.
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