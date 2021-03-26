Эрдоган назвал срок завершения вакцинация против коронавируса в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, когда завершится вакцинация против COVID-19 в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ответ на вопрос журналистов Эрдоган сообщил, что процесс вакцинации, по его оценкам, завершится в мае-июне.

"Думаем, что в мае-июне этот процесс будет завершен, и мы спокойно вступим в летний сезон", - сказал турецкий лидер.