Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте

Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Сохаг в Египте, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на власти страны. Погибли по меньшей мере 32 человека, известно о 66 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О катастрофе рассказал по телевидению представитель министерства здравоохранения. Известно, что один из поездов врезался в хвост другого состава. В СМИ опубликованы фотографии с места событий: на них видны вагоны, сошедшие с рельс. По факту произошедшего начато расследование.

В прошлом году подобный случай произошел в Чехии: один поезд врезался в другой, стоявший на станции. Пострадали около 60 человек. Незадолго до этого случая в стране произошло столкновение поездов лоб в лоб, в результате которого погибли трое пассажиров.