Разработчик оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

Случаи заражения коронавирусом среди получивших один компонент вакцины "Спутник V" редки, два - единичны. Об этом сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи - у прошедших вакцинацию двумя компонентами", - сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что человек считается вакцинированным спустя три недели после введения второй дозы. Такое время нужно, чтобы сформировался иммунитет. Гинцбург отметил, что у молодых людей иммунитет формируется быстрее.