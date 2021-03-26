Разработчик оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации
Случаи заражения коронавирусом среди получивших один компонент вакцины "Спутник V" редки, два - единичны. Об этом сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи - у прошедших вакцинацию двумя компонентами", - сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что человек считается вакцинированным спустя три недели после введения второй дозы. Такое время нужно, чтобы сформировался иммунитет. Гинцбург отметил, что у молодых людей иммунитет формируется быстрее.
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