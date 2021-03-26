1200 бедняков будут привиты на Страстной неделе в Ватикане
Накануне Пасхи на Страстной неделе 1200 бедняков будут вакцинированы от коронавируса в Ватикане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Прививать людей будут в одном из холлов Зала Павла VI, где, как правило, проходят всеобщие аудиенции папы Римского и другие массовые мероприятия. В этом зале 13 января началась вакцинация в Ватикане, здесь сделали прививку папе Римскому Франциску и папе на покое Бенедикту. 20 января там же вакцину получили 25 бездомных, которых опекает служба Папских милостей.
Вакцинация бедняков проводится, "дабы придать конкретное выражение призывам папы Франциска к тому, чтобы никто не был исключен из кампании по вакцинации от COVID-19".
Для вакцинации будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. Ею были привиты понтифик и сотрудники различных структур Святого престола.
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