https://news.day.az/world/1328490.html Норвегия продлила приостановку использования AstraZeneca
Норвегия продлила приостановку использования AstraZeneca
Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал необходимым провести дополнительные исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca, поэтому решение о ее использовании отложено до середины апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля", - приводятся слова директора института Камиллы Столтенберг.
Аналогичное решение уже приняла Дания. В то же время Швеция, Финляндия и Исландия возобновили вакцинацию для старшего населения.
До этого стало известно, что AstraZeneca хочет выпустить вакцину от COVID-19 в виде спрея.
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