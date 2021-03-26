Норвегия продлила приостановку использования AstraZeneca

Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал необходимым провести дополнительные исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca, поэтому решение о ее использовании отложено до середины апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля", - приводятся слова директора института Камиллы Столтенберг.

Аналогичное решение уже приняла Дания. В то же время Швеция, Финляндия и Исландия возобновили вакцинацию для старшего населения.

До этого стало известно, что AstraZeneca хочет выпустить вакцину от COVID-19 в виде спрея.