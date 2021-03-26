Талибы пригрозили иностранным солдатам атаками

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил о готовности совершать атаки на иностранных солдат в случае, если они не будут выведены из Афганистана к условленному сроку - до 1 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в пятницу, 26 марта, сообщает TOLOnews.

При этом представитель движения подчеркнул, что ответственность за возможное продолжение насилия в Афганистане ляжет на тех, кто не выполнил условия соглашения. Это заявление стало ответом на слова американского президента Джо Байдена о сложностях с выводом войск из Афганистана к 1 мая.

Ранее Байден заявил о срыве сроков вывода войск из Афганистана. Он признался, что будет сложно вывести американские войска в срок до 1 мая, как обещал его предшественник Дональд Трамп.

В июле 2020-го тогдашний госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.