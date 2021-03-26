В Иране будет запущен крупный нефтепровод

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в ближайшем будущем будет запущен крупный нефтепровод, который позволит стране экспортировать большую часть своей нефти через Оманский залив, передает Day.Az со ссылкой на "Иран.Ru".

"В ближайшие месяцы нам предстоит открыть два крупных проекта. Один из них - это нефтепровод Гуре-Джаск, который включает в себя 1000 километров прокладки труб, так что большая часть нашего экспорта нефти будет передаваться из Персидского залива в Оманский залив", - сказал Рухани во время церемонии запуска нескольких объектов инфраструктуры и экономических проектов в Зонах свободной торговли страны.

Он подчеркнул важность трубопровода с точки зрения политики, безопасности и экономики, сообщает Tasnim News.

Трубопровод начинается от нефтяного терминала Гуре в юго-западной провинции Бушер (на побережье Персидского залива) и идет до портового терминала Джаск на юго-востоке Ирана (на побережье Оманского залива).

Иран начал работы на нефтяном терминале Джаск и 1000-километровой трубопроводной системе в конце июня 2020 года.

Проект стоимостью 2 миллиарда долларов позволит стране доставлять нефть на экспорт за пределы Ормузского пролива, узкого водного пути, через который проходит почти треть мировой морской торговли нефтью.