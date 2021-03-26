Число пострадавших при столкновении поездов в Египте превысило 100

Число пострадавших в результате столкновения двух поездов на юге Египта возросло до 108. Такую обновленную информацию привело в пятницу министерство здравоохранения Египта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве также указали, что число погибших, как и сообщалось ранее, достигло 32. По словам официального представителя Минздрава Халеда Мугахеда, в общей сложности на месте трагедии работают 74 машины скорой помощи. Пострадавших свозят в несколько расположенных поблизости больниц, нехватки донорской крови в региональном банке провинции Сохаг, где произошла катастрофа, не наблюдается. На помощь местным врачам самолетом доставлен из Каира дополнительный медицинский персонал. Наиболее тяжелых пациентов планируется перевозить в больницы египетской столицы, которые переведены на чрезвычайный режим работы.

В Сохаг направились премьер Мустафа Мадбули и пять министров, в том числе министр здравоохранения и министр транспорта. В генпрокуратуре сообщили, что ее следователи уже приступили к расследованию случившегося, призвав не публиковать никакой информации о причинах трагического инцидента до завершения следствия. Под стражу взяли машинистов двух локомотивов, ведется их допрос. Между тем ранее Управление железных дорог страны обвинило в произошедшем неустановленных злоумышленников, которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, после чего тот остановился. Это, как утверждается, и привело к тому, что следовавший позади состав врезался в последние вагоны первого.

Два из них, а также тепловоз и второй вагон шедшего сзади поезда были сильно повреждены. Заблокированными в искореженном металле оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь которым поспешили оказавшиеся поблизости местные жители. Сотни человек пытались помочь застрявшим людям в первые после аварии минуты, однако без спецтехники многих спасти не удалось. Сейчас железнодорожное сообщение на юге страны пока парализовано, спасательные службы продолжают разбор завалов, обещая в ближайшее время восстановить движение.

Соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, который поручил соответствующим ведомствам принять все необходимые меры для расследования инцидента и предоставить адекватную компенсацию родственникам жертв. Египетский лидер также пообещал, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.