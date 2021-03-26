Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза может угрожать производству растворимого кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg.

Пройти по каналу не могут суда с робустой. Этот сорт, например, используется для производства Nescafe. Больше всего от блокировки пострадает европейский рынок, пишет издание. Весь кофе этого сорта, который поставляется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, идет именно по Суэцкому каналу. Эксперты отмечают, что на решение проблемы уйдет пару дней, однако блокировка уже нанесла значительный ущерб отрасли.

Блокировка канала обходится мировой торговле в 9,6 миллиарда долларов в день. Владелец застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given заявил, что контейнеровоз снимут с мели на выходных.

В блокировке канала эксперты увидели выгоду для России. В первую очередь пробка перекрывает путь поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из Катара. Недостающие объемы могут компенсировать поставки из России, Норвегии, США. Судовладельцы начали разворачивать суда в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это увеличит стоимость перевозок и сорвет графики.