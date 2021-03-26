Острая фаза пандемии в мире еще не закончилась

Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, видит ли ВОЗ в настоящее время признаки третьей волны COVID-19.

Она призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников (в начале апреля в Европе отмечают Пасху) и напомнила, что после новогодних праздников был отмечен резкий рост распространения вируса. В этой связи эксперт рекомендовала воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности не отмечать праздники в широком кругу родственников и друзей.