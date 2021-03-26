Глава ВОЗ обеспокоен фальшивыми вакцинами от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал не приобретать вакцины от коронавируса у продавцов, помимо прочего, в интернете, действующих вне государственных программ иммунизации. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он обратил внимание также на необходимость безопасной утилизации пустых вакцинных ампул, чтобы предотвратить их повторное использование мошенниками, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем к безопасному применению или уничтожению использованных пустых ампул от вакцин против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группами, - сказал глава ВОЗ. - Мы призываем также всех людей не покупать вакцины вне правительственных программ вакцинации".

"ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для эксплуатации огромного неудовлетворенного спроса в мире на вакцины от COVID-19", - подчеркнул гендиректор, добавив, что "ряд министерств здравоохранения, регулирующих органов и организаций, занимающихся госзакупками, получили подозрительные предложения о поставке вакцин".

Гебрейесус отметил, что "фальсифицированная продукция продается как вакцины против COVID-19 в интернете, особенно в сети даркнет". По его словам, ВОЗ "в курсе сообщений о коррупции и повторном использовании пустых вакцинных ампул". Известно организации и о том, что вакцины от коронавируса изымаются и "заново запускаются в сети поставок, при этом отсутствует гарантия их хранения в условиях холода", резюмировал гендиректор.