Судно Evergiven никак не могут сдвинуть с места

Судно Evergiven, которое четвёртый день стоит на мели поперёк Суэцкого канала, не смогли сдвинуть с места буксирами - владельцы объявили, что будут ждать прилива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mash, хозяин позвал на помощь две морские спасательные бригады из Нидерландов и Японии. Они вместе с капитаном и местными властями придумали план по освобождению судна: продолжать расчищать песок и грязь в носовой части. На это (по расчётам) должно уйти 2-3 дня.

Кроме того, судовладелец говорит, что экипаж, груз и сам корабль - в безопасности. Чего не скажешь про сам канал - движение по нему полностью прекращено.