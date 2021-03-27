В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,92 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 153 человека, общее число жертв заболевания достигло 30 772.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 149 094, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 29 081 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 20 208 человек, общее число выздоровевших достигло 2 921 037.