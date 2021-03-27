Мэр Тбилиси госпитализирован

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что у него подтвердился вертербо-базилярный синдром - нарушение кровоснабжения мозга, из-за чего он находится в клинике и проходит медицинское обследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал Каладзе на своей странице в Facebook.

"Друзья, я получаю множество уведомлений, мне пишут знакомые и незнакомые люди с вопросом, почему я не появляюсь так активно. Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертербо-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник", - написал Каладзе.

По словам мэра, несмотря на нахождение в клинике, он продолжает работать дистанционно.

Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН, вертебро-базилярный синдром, синдром вертебро-базилярной артериальной системы) - нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.