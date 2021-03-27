Патриарх Кирилл призвал развивать отношения с исламским миром

В Русской православной церкви солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

"Мы солидарны с представителями ислама по многим вопросам, в первую очередь таким, как защита традиционных ценностей, в том числе семейных, укрепление начал милосердия и справедливости в жизни общества... Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов", - говорится в тексте.