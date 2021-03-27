Сильный взрыв в Москве

В частном доме на улице Родниковая поселения Московский в Новой Москве взорвался газовый баллон, Следственный комитет начал проверку. Об этом РБК сообщила глава пресс-службы московского главка СК Юлия Иванова, передает Day.Az.



"По факту инцидента в частном жилом доме в Новой Москве проводится доследственная проверка", - сообщила Иванова. Сведения о пострадавших уточняются.



На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили РБК, что в строящемся частном строении сдетонировал газовый баллон.



"По прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей (со слов соседей, под завалами могут находиться еще два человека)", - рассказали РБК в пресс-службе МЧС. Из-под завалов был извлечен ребенок.