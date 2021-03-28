Во Франции утвердили проект реставрации каркаса крыши Нотр-Дама

Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции утвердила проект реставрации деревянного каркаса крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен почти два года назад в результате пожара, сообщает Day.Az со ссылкой на радиостанцию France Info.

Комиссия дала положительное заключение "по рисунку, близкому к исчезнувшему каркасу, демонстрирующему качество средневековой конструкции и ее историческую глубину".



"Теперь мы сможем явно продвигаться к реставрации конструкции", - отметил куратор реконструкции Нотр-Дама Жан-Луи Жоржелен.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши, состоявший из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.