Умерла самая толстая женщина России

Жительница Волгограда Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой толстой женщины России, скончалась после продолжительной болезни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости знакомые женщины.

Ранее сообщалось, что Руденко, которая в 2015 году весила более 300 килограммов, а спустя 4 года ей удалось похудеть до 225 кг, встретила любимого мужчину и мечтала о ребенке. История о самой полной волгоградке попала в СМИ, ее приглашали на телевидение, именно после эфира жизнь Натальи изменилась, ею занялись московские врачи и она стала бороться с лишним весом.

Как сообщили РИА Новости знакомые Натальи, она долго болела и недавно ее не стало.

Местные СМИ сообщали, что Руденко осенью заболела коронавирусной инфекцией и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.