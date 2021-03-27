В Каире обрушилось многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере три человека погибли, 23 пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в одном из районов Каира в ночь на субботу. Об этом сообщила газета Al-Ahram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, все пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Издание не уточняет, было ли обрушившееся здание офисным или жилым.

Причины произошедшего пока не установлены.