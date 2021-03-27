https://news.day.az/world/1328585.html В Каире обрушилось многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
В Каире обрушилось многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
По меньшей мере три человека погибли, 23 пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в одном из районов Каира в ночь на субботу. Об этом сообщила газета Al-Ahram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, все пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Издание не уточняет, было ли обрушившееся здание офисным или жилым.
Причины произошедшего пока не установлены.
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