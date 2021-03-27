https://news.day.az/world/1328589.html Facebook заморозил страницу Николаса Мадуро
Facebook заморозил страницу Николаса Мадуро
Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, президент Венесуэлы на своей странице продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить COVID-19.
Ранее Мадуро приводил описание препарата "Carvativir" - тимьяновый раствор, который якобы может "нейтролизовать" вирус COVID-19.
Согласно описанию, "Carvativir" может применяться профилактически и терапевтически против коронавируса.
В Facebook заявили, что приняли решение заморозить страницу Николаса Мадуро, поскольку продвижение лекарства нарушает политику в отношении "ложных утверждений" о коронавирусе COVID-19.
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