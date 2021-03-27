https://news.day.az/world/1328591.html В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты
В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты
Горняки во время работ по добыче золота оказались заблокированы под землей после обрушения породы на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
О начале спасательной операции после чрезвычайного происшествия на шахте в Нейре 27 марта сообщил президент колумбийского Агентства горнодобывающей промышленности Хуан Мигель Дуран на своей странице в Twitter.
По словам Дурана, под землей находятся 15 человек, но местные СМИ пишут, что людей в шахте может быть больше. Связи с пострадавшими нет. Служба горных спасателей уже направлена на поиски рабочих.
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