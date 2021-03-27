В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты

Горняки во время работ по добыче золота оказались заблокированы под землей после обрушения породы на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О начале спасательной операции после чрезвычайного происшествия на шахте в Нейре 27 марта сообщил президент колумбийского Агентства горнодобывающей промышленности Хуан Мигель Дуран на своей странице в Twitter.

По словам Дурана, под землей находятся 15 человек, но местные СМИ пишут, что людей в шахте может быть больше. Связи с пострадавшими нет. Служба горных спасателей уже направлена на поиски рабочих.