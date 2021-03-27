Нефть продолжает дорожать

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 3,92% и составила $64,38 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае выросла на 3,71% и составила $60,73.