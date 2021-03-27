Американские биолаборатории в Армении подрывают армяно-российские отношения

Строительство биолабораторий на евразийском пространстве при финансировании их Пентагоном свидетельствует о том, что США не отказались от программ по созданию биологического оружия и в качестве целей выбраны именно страны ОДКБ. Была бы беда, если бы Армения уже в обозримом будущем превратилась в "вирусный питомник", так как сеть таких точек уже просто по факту является "бомбой замедленного действия".



Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил эксперт-международник Григорий Трофимчук.



"Биологические лаборатории, вплотную связанные с США, покрыли постсоветское пространство достаточно широкой сетью. Эта закрытая система вызывает не только резонные вопросы, как это было совсем недавно, но и уже внушает и конкретные опасения на фоне незатихающей пандемии COVID-19, тиражирующей все новые и новые штаммы. И где они тиражируются территориально, неясно до сих пор", - сказал он.



По его словам, такие лаборатории есть в Армении, что вызывает еще более предметные вопросы и огромное сожаление.



"Все мутные лаборатории однозначно плохие. Но те, что стоят на союзной нам земле, так получается, на несколько порядков хуже, ведь они подрывают доверие союзников друг к другу", - полагает Трофимчук.