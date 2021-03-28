Острая фаза пандемии в мире еще не закончилась

Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, видит ли ВОЗ в настоящее время признаки третьей волны COVID-19.

Она призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников (в начале апреля в Европе отмечают Пасху) и напомнила, что после новогодних праздников был отмечен резкий рост распространения вируса. В этой связи эксперт рекомендовала воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности не отмечать праздники в широком кругу родственников и друзей.