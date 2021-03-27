https://news.day.az/world/1328608.html Франция созывает Совбез ООН по КНДР
Франция созывает Совбез ООН по КНДР
Совет Безопасности ООН соберется во вторник, 30 марта, на внеочередные закрытые консультации из-за запуска Пхеньяном ракет.
Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Совбезе, передает Day.Az.
"Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия), - сказал собеседник агентства. - Ожидается, что оно пройдет во вторник в закрытом формате".
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