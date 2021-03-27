В Минске предотвращены теракты

Правоохранители Беларуси предотвратили два теракта в Минске и Минской области, задержанный по этому делу получил указание от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщила пресс-служба МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня ночью в Печах (Минская область) оперативники ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД при силовой поддержке СОБР задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Пинском районе (в Брестской области), а также недалеко от Минска мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в белорусской столице, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район (Минская область). В момент совершения преступления его задержали.

"Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне "Дня воли" он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования", - говорится в сообщении.