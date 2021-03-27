В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

Прокуратура Анкары потребовала приговорить к тюремному заключению сроком от 1 года до 4 лет четырех сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на агентство DHA.

Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo в октябре 2020 года за оскорбительную карикатуру, которую журнал опубликовал на своей обложке на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой.

Согласно подготовленному прокуратурой Анкары обвинительному заключению, четыре сотрудника Charlie Hebdo, в том числе главный редактор журнала Жерар Бьяр, признаны виновными в оскорблении Эрдогана.

По версии следствия, они несут ответственность за публикацию карикатуры на турецкого лидера, которая является "грубой, непристойной, оскорбительной и унизительной". В правоохранительные органы Франции были направлены запросы для получения показаний обвиняемых.