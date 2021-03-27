Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для «Хезболлах»

Экс-переводчица Пентагона Мариам Томпсон признала себя виновной в попытке передать ливанскому движению "Хезболлах" информацию об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило министерство юстиции США.

США 3 января 2020 года провели в Ираке операцию, в результате которой был убит командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.

После этого неизвестный человек связался c Томпсон, которая работала на неназванной базе Пентагона за рубежом, и назвался представителем "Хезболлах", а также попросил о содействии. Поскольку против этого неназванного человека не выдвинуто обвинений, можно предположить, что он был информатором американских спецслужб.

По просьбе этого человека Томпсон получила доступ к данным не менее чем о 10 источниках американской разведки, включая имена и фотографии, а также их отчеты. После того как она различными способами передала информацию своему контакту, тот пригласил ее на встречу с военным командиром "Хезболлах". В конечном итоге Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года.

Ей грозит пожизненное заключение, несмотря на то, что она признала вину.