В Северной Корее запуск ракет назвали самообороной

Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.

"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства, - говорится в сообщении ЦТАК, которое ссылается на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля. - В нынешней обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия... нам пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности нашего государства".

В заявлении комментарий президента США Джо Байдена в отношении пуска ракет, который назвал данный акт нарушением резолюции 1718 Совета Безопасности ООН, расценивается как проявление "враждебности": "Такие высказывания президента США - открытое посягательство на право на самооборону нашего государства".

По мнению Ли Бён Чхоля, новая администрация США "взяла неправильный старт" в политике. Кроме того, секретарь назвал позицию американских властей "воинственной", добавив, что такое отношение "снова указывает, по какому пути" КНДР "следует идти".