ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань

Доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в пятницу глава группы Питер Бен Эмбарек.

"Мы сейчас находимся на стадии вычитки документа. Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать", - сказал он на брифинге.

По словам эксперта, процесс завершения документа - трудоемкий, так как данных много, в том числе названий мест, и все необходимо выверить и тщательно перевести.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что доклад в первую очередь направят в страны-члены ВОЗ для оценки и дискуссии, после чего официально представят общественности.