https://news.day.az/world/1328634.html В Испании совершен умышленный наезд на пешеходов: 7 пострадавших
В Испании совершен умышленный наезд на пешеходов: 7 пострадавших
В испанской провинции Гвадалахара не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля. Четверо травмированных - женщина и трое мужчин - госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По имеющимся данным, наезд был совершен умышленно, передает ТАСС. Как заявил находившийся за рулем мужчина, его действия были сознательными и стали результатом отчаяния, вызванного потерей опеки над детьми. Виновник происшествия задержан.
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