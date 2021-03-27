В Испании совершен умышленный наезд на пешеходов: 7 пострадавших

В испанской провинции Гвадалахара не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля. Четверо травмированных - женщина и трое мужчин - госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По имеющимся данным, наезд был совершен умышленно, передает ТАСС. Как заявил находившийся за рулем мужчина, его действия были сознательными и стали результатом отчаяния, вызванного потерей опеки над детьми. Виновник происшествия задержан.