Самолет ВВС Чехии "потерял" крышку кабины во время учений

У двухместного штурмовика L-159 ALCA Военно-воздушных сил Чехии во время учебного полета в пятницу, 26 марта, отвалилась крышка кабины и упала на землю. Об этом сообщается на странице армии республики в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня утром во время тренировочного полета у двухместного самолета L-159 ALCA отвалилась крышка кабины пилота. Пилоты отреагировали правильно, опустились на более низкий уровень и благополучно приземлились на своей базе в Чаславе", - указано в сообщении.

Отмечается, что упавшая крышка найдена посреди поля между населенными пунктами Чучель и Ростейн. В результате ее падения никто не пострадал.

Как сообщили в ВВС, специальная комиссия, куда войдут военные и представители завода-производителя борта Aero Vodochody, изучит причины происшествия. Тем временем полеты L-159 приостановлены.