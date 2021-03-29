В Бразилии разработали собственную COVID-вакцину

Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу заявил о готовности начать испытания вакцины от коронавируса собственной разработки. Начало применения препарата, получившего название ButanVac, запланировано на июль, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как только регулятор одобрит вакцину, ее испытания начнутся уже в апреле, заявил губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа. Испытания также пройдут в Таиланде и Вьетнаме.

К июлю в стране готовы начать производить до 40 млн доз отечественного препарата, который в начале будет использоваться преимущественно в самой Бразилии.

По словам главы института Бутантан Димаса Коваса, препарат уже успешно прошел испытания на животных. Ковас назвал ButanVac безопасным и подчеркнул, что он дешевле по сравнению с другими COVID-вакцинами.

Не исключено, что для успешной вакцинации от коронавируса может быть достаточно одной дозы ButanVac.