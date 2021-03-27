https://news.day.az/world/1328642.html В Колумбии у здания мэрии произошел взрыв - ВИДЕО - ФОТО
В Колумбии у здания мэрии произошел взрыв - ВИДЕО - ФОТО
Заминированный автомобиль взорвался у мэрии в муниципалитете Коринто в Колумбии. От взрыва пострадали не менее 17 человек. Происшествие случилось в пятницу, 26 марта, пишет El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Транспортное средство со взрывчаткой стояло между зданием мэрии и полицейским участком.
В результате взрыва было ранено по меньшей мере 17 человек. Многих госпитализировали.
По информации издания, большинство раненых - сотрудники мэрии.
Власти начали расследование.
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