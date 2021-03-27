В Колумбии у здания мэрии произошел взрыв

Заминированный автомобиль взорвался у мэрии в муниципалитете Коринто в Колумбии. От взрыва пострадали не менее 17 человек. Происшествие случилось в пятницу, 26 марта, пишет El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Транспортное средство со взрывчаткой стояло между зданием мэрии и полицейским участком.

В результате взрыва было ранено по меньшей мере 17 человек. Многих госпитализировали.

По информации издания, большинство раненых - сотрудники мэрии.

Власти начали расследование.