https://news.day.az/world/1328646.html В России коронавирусом заразились еще 8 885 человек
В России коронавирусом заразились еще 8 885 человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 885 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 510 744.
За последние сутки от коронавируса умерли 387 человек. Число умерших от коронавируса достигло 97 404.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.
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