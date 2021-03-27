В России коронавирусом заразились еще 8 885 человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 885 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 510 744.

За последние сутки от коронавируса умерли 387 человек. Число умерших от коронавируса достигло 97 404.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.