https://news.day.az/world/1328653.html В Исландии на берег вынесло огромные ледяные «бриллианты» - ФОТО
В Исландии на берег вынесло огромные ледяные «бриллианты» - ФОТО
Это место в ледниковой лагуне Йекюльсаурлоун считают одним из самых красивых на острове. Ледник здесь стремительно отступает, а лагуна растет буквально на глазах. За последние 15 лет Йекюльсаурлоун вырос в два раза.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pogoda.mail.ru.
Отколовшиеся от ледника прозрачные глыбы выстраиваются в так называемую "призрачную процессию айсбергов", а более мелкие фрагменты выносит на берег. Сияющие в солнечных лучах, они напоминают россыпь огромных бриллиантов.
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