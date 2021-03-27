В Исландии на берег вынесло огромные ледяные «бриллианты»

Это место в ледниковой лагуне Йекюльсаурлоун считают одним из самых красивых на острове. Ледник здесь стремительно отступает, а лагуна растет буквально на глазах. За последние 15 лет Йекюльсаурлоун вырос в два раза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pogoda.mail.ru.

Отколовшиеся от ледника прозрачные глыбы выстраиваются в так называемую "призрачную процессию айсбергов", а более мелкие фрагменты выносит на берег. Сияющие в солнечных лучах, они напоминают россыпь огромных бриллиантов.