https://news.day.az/world/1328676.html В Иране за сутки выявили более 8 тыс. инфицированных коронавирусом
В Иране за сутки выявили более 8 тыс. инфицированных коронавирусом
За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 8 120 человек,
Об этом сказала представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число инфицированных составило 1 846 923. Состояние 3 921 человека оценивается как тяжелое.
Она отметила, что за минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 85 человек, а за весь период пандемии - 62 308.
С начала пандемии от коронавируса выздоровели 1 585 114 человек. В Иране проведено свыше 12,5 миллиона тестов на COVID-19.
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