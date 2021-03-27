В Молдове и Венгрии - максимальное количество смертей от коронавируса

В Венгрии и Молдове зафиксированы печальные рекорды по смертности граждан от коронавируса. Так, в Венгрии за последние сутки скончались 275 жителей, а в Молдове за сутки умерли 43 человека с диагнозом COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации Hungary Today, предыдущие показатели высокой суточной смертности в Венгрии фиксировали 23 и 25 марта.

За прошедшие сутки в Венгрии коронавирусом заболело 11 265 человек. Всего с начала эпидемии заразились 614 612граждан, летальных случаев - 19 499.

Абсолютный рекорд новых случаев и смертей от COVID-19 в Республике Молдова был зафиксирован 24 марта - 39 случаев. В целом в стране зафиксировано 219 988 случаев инфицирования, пишут Молдавские Ведомости.