19 человек стали в пятницу жертвами столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 185 пострадали. Об этом сообщила в субботу на специальной пресс-конференции министр здравоохранения и народонаселения республики Хала Заид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступили сведения о 32 погибших. Как пояснил такую ситуацию информационный канал eXtranews, первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать. В итоге после перепроверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших сократилось до 19 человек. Из 185 пострадавших 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены сегодня.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира, где столкнулись два следовавших в одном направлении состава. По данным управления железных дорог страны, к трагедии привели действия "неустановленных злоумышленников", которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, после чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В этот момент в него на большой скорости врезался следовавший за ним состав, буквально подминая под себя и снося с путей вагоны.

В результате два вагона первого поезда, а также тепловоз и второй вагон шедшего сзади состава были сильно повреждены. Заблокированными в грудах искореженного металла оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь которым пришли оказавшиеся поблизости местные жители, однако без спецтехники многих спасти не удалось. Погибли машинист второго поезда и его помощник. К настоящему времени железнодорожное сообщение на юге страны, блокированное почти на сутки, восстановлено.

Премьер-министр Мустафа Мадбули объявил о выделении семьям по 100 тыс. египетских фунтов за каждого погибшего и оказании финансовой помощи пострадавшим. Получившие наиболее серьезные увечья будут получать пожизненную пенсию.

По словам министра транспорта Камеля аль-Вазира, на модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны выделено 225 млрд египетских фунтов (свыше $14 млн). Уже к концу года планируется полностью обновить весь подвижной состав, в том числе за счет поставляемых сейчас в рамках контракта российских вагонов.