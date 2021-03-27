В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30 миллионов, скончались 548 089 пациентов с диагностированным коронавирусом.