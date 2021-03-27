https://news.day.az/world/1328707.html В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30 миллионов, скончались 548 089 пациентов с диагностированным коронавирусом.
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