В очереди на проход через Суэцкий канал стоят 276 судов

Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза привела к тому, что в настоящий момент уже 276 судов стоят в очереди на проход. Об этом сообщило в субботу судовое агентство Египта Leth Agencies, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в Порт-Саиде (север)", - сообщило агентство.

В пятницу вечером была предпринята первая попытка маневровой буксировки, контейнеровоз не удалось сдвинуть с места. В полдень субботы, после того как были завершены все дноуглубительные работы под носом судна, с помощью девяти буксиров была предпринята вторая попытка стащить с мели контейнеровоз, она также оказалась неудачной. При этом был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено более 17 тыс. тонн песка.

В ближайший час управление канала созывает пресс-конференцию, чтобы рассказать журналистам о ходе и подробностях операции.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT , специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция. Эксперты уже назвали сложившуюся ситуацию самой тяжелой за все время существования канала.