В связи с ростом инфицирования коронавирусом в Иране закрыт въезд-выезд в 67 городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по словам представителя Штаба по борьбе с коронавирусом Ирана Алирзы Раиси, такое решение принято в связи с увеличением числа регионов в "красной" и "оранжевой" зонах: "Вчера в "красную" зону были включены еще 23 города, а в "оранжевую" - еще 44 города. Рост инфицирования обусловлен увеличением поездок в дни праздника Новруз и несоблюдением карантинных требований".