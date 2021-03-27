https://news.day.az/world/1328737.html Сильное землетрясение в Италии
Сильное землетрясение в Италии
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Адриатическом море. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи с населением около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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