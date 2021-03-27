Украина провела учения с турецкими БПЛА Bayraktar над Черным морем

Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области, на которых отработали использование ударных бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило информационное агентство Минобороны Украины "Армияинформ".

"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию", - говорится в сообщении. На карте с маршрутом, которой проиллюстрировано сообщение, показано, что взлет и посадка аппаратов происходила на аэродроме в Николаеве.

На Тендровской косе расположен украинский многофункциональный военно-морской полигон. На нем военнослужащие отрабатывают, в частности, высадку морского десанта на необорудованное побережье, а катерные тактические группы выполняют артиллерийские стрельбы по целям на берегу.

В конце января украинский портал военной информации Defense Express сообщил, что Военно-морские силы Украины рассматривают возможность применения БПЛА Bayraktar для поиска надводных целей и выдачи целеуказания береговому ракетному комплексу "Нептун".

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.