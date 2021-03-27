Коронавирусная смерть "молодеет"

Коронавирус постепенно, но уверенно расширяет возрастную зону своей смертоносности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, результаты последних мониторинговых исследований показывают, что средний возраст людей, ушедших из жизни в результате заражения этой болезнью, снизился в этом году на два пункта. Из умерших в этом году лиц примерно 20 проц моложе 70 лет. В прошлом году этот показатель был равен 16 проц. Ученые выдвигают предположение, что причиной может быть "британская" мутация.

Другой причиной является то, что начавшуюся в этом году вакцинацию в первую очередь проходят люди старшего поколения, становясь менее уязвимыми перед этой хворью.

Поэтому в отделения реанимации попадают и все чаще умирают всё больше молодых пациентов. "Британский" вирус вызывает серьёзные осложнения у тех, кто еще не прошел иммунизацию.