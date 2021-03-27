В Нью-Йорке ввели добровольные «паспорта вакцинации»

Нью-Йорк стал первым штатом в США, который ввел добровольные цифровые сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Об этом написал губернатор штата Эндрю Куомо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - написал Куомо.

Сертификат будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, нужно скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте. Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.

Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на коронавирус.