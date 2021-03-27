В Мьянме в ходе протестов за один день убили более 100 человек

Представители вооруженных сил убили по меньшей мере 114 человек в городах Мьянмы в ходе протестов против военной хунты, захватившей власть в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, такие данные по состоянию на 21:30 по местному времени приводит издание Myanmar Now.

27 марта, когда военные Мьянмы отмечали День вооруженных сил, жители разных городов вышли на улицы, протестуя против военной диктатуры. Военные применили оружие против протестующих в более чем 40 городах страны.

В частности, 27 человек убили в округе Янгон, еще 40 человек - в округе Мандалай. Как отмечает Myanmar Now, в городе Мейтхила убили 13-летнюю девочку. Агентство Reuters пишет, что в округе Сикайн также убили 13-летнего подростка. Кроме того, поступали противоречивые сообщения о гибели пятилетнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.

Это один из самых кровавых дней в Мьянме после захвата власти военными, пишет Reuters. Представители США осудили ужасающее насилие в Мьянме. Власти Великобритании заявили, что вооруженные силы "опозорили" себя.

В ходе протестов в Мьянме, которые начались после государственного переворота 1 февраля, в городах страны убили более 400 человек.