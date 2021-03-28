https://news.day.az/world/1328770.html Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer
Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer
Австрийский 88-летний пенсионер скончался на следующий день после вакцинации Pfizer/BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мужчина получил вторую дозу препарата в минувшую среду. Первые осложнения он ощутил уже ночью, а в четверг скончался. При этом связь его смерти с прививкой от коронавируса пока не установлена.
Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса в Норвегии скончались более сотни человек. 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech.
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